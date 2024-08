Qualiano | erbacce e rifiuti in via Falcone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 3 agosto 2024). Ancora una segnalazione di degrado da parte dei cittadini. Questa volta individuatiedin via. Una nuova segnalazione die di, questa volta in vialato circumvallazione esterna. Le foto inviate dai cittadini mostrano una città diversa da quella raccontata dall’amministrazione comunale. In via, strada periferica di, è abbandonato ogni genere di rifiuto che aggrava drasticamente la situazione, fatta di mancato diserbo ed incuria. Il tutto a pochi passi dall’Istituto Alberghiero, dal Campo da Tennis e dallo stadio Santo Stefano.in viaSe in centro città i cittadini sono in condizioni quasi di serie B, non sono minimamente classificabili quelle della periferia, completamente abbandonata a se stessa senza il minimo controllo.