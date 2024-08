Parigi 2024 tiro a volo | Tammaro Cassandro accede alla finale dello skeet

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Unon fire centra l’accessomaschile ai Giochi Olimpici di. Esattamente come accaduto a Tokyo tre anni fa, il tiratore campano fa il record olimpico – in questo caso eguagliando il suo – con 124/125 insieme allo statunitense Prince e a Meng Yuan Lee di Taipei. Allo shoot-off per determinare i piazzamenti, l’azzurro è secondo dietro all’americano, ma tra meno di un’ora tornerà protagonista per andare a caccia di quella medaglia che in Sol Levante gli era sfuggita. Una gran prova, quella di, quasi perfetto in queste due giornate di fase eliminatoria. Ed è un vero peccato non avere due rappresentanti italiani in, dato che Gabriele Rossetti aveva messo a segno una meravigliosa rimonta dopo i tre errori di ieri mattina nella sessione d’apertura della competizione.