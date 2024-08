Operazione Sicurezza | Controlli a Tappeto della Polizia sulla Riviera Adriatica

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 3 agosto 2024) Pescara - Nel contesto delle iniziative per garantire ladurante il periodo estivo, laha effettuato un’intensadi controllo lungo ladi Pescara e Montesilvano. L’intervento, pianificato a seguito di incontri in Prefettura e disposto dal Questore di Pescara, si è svolto nel pomeriggio di ieri con l’obiettivo di assicurare laattraverso una continua attività di prevenzione e presenza sul territorio. Forze in campo e strategie di intervento L’ha visto la partecipazione di pattuglieQuestura di Pescara, del Reparto Prevenzione Crimine, dei Carabinieri, e delle Polizie Locali di Pescara e Montesilvano. Inoltre, hanno contribuito il personale dell'Ispettorato del Lavoro e del Servizio Veterinario dell’ASL.