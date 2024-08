Olimpiadi l’inglese Azu viene squalificato e perde il controllo con i giudici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Momenti di forte tensione e frustrazione, quelli che hanno accompagnato la prima batteria dei 100m dominio assoluto. Una gara dominata da Thompson, tra i grandi favoriti per una medaglia, che ha concluso la frazione in 10 netti tagliando il traguardo in scioltezza. Ma la gara è stata segnata dalla vera e propria crisi di nervi del britannico Azu, che è statoa seguito di una falsa partenza.Leggi anche: Scompare a 14 anni, l’appello disperato della famiglia per ritrovare Vincenzo Servedio L’atleta inglese, anche lui considerato un potenziale candidato per il podio finale, non ha accettato il verdetto e si è allontanto dalla pista per avvicinarsi ai. Ha chiesto di poter rivedere tutto al monitor, poi ha addirittura minacciato di chiamare le forze dell’ordine, ovviamente in preda a una crisi di nervi, in caso di conferma della squalifica.