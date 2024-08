Monica Sarnelli and friends in Una notte a Napoli all’Arena Virgilio di Gaeta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) Martedì 13 agosto, con inizio alle 21,diin Piazza XIX Maggio,sarà protagonista in “Una”, concerto spettacolo di intriganti storie di vita partenopea e canzoni amatissime di grandi autori italiani: Pino Daniele, Nino D’Angelo, Eduardo De Crescenzo, Sergio Bruni, Roberto Murolo, Domenico Modugno, Renato Carosone e altri ancora. Sul palcoe la sua band, “Sound”, composta da Alfredo Di Martino (Piano, Fisar, Ar), Claudio Romano (Batteria), Diego Imparato (Contrabbasso, Basso elettrico), Paolo Del Vecchio (Chitarra, Mandolino), e tanti artisti partenopei di nascita o adozione, come Erminio Sinni, chi non conosce i suoi brani “E tu davanti a me”, “L’amore vero”? Canzoni che sono nella storia della musica italiana. Belle anche le sue rivisitazioni di brani scritti dai grandi cantautori.