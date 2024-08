Mi presento struccata spettinata uscita dall’acqua e mi spoglio di ogni vanità Pronta al plotone di esecuzione | Alba Parietti senza e con i filtri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Diciamo la verità a 63 anninon ha nulla da invidiare alle giovani colleghe in circolazione. In vacanza ad Ibiza, in un momento di relax ha preso in mano il cellulare per stuzzicare i propri follower su Instagram. La conduttrice ed opinionista si è scattata una foto, davanti allo specchio dello spogliatoio del suo lido per immortalarsi con un costume nero. Il risultato è eccezionale: “Ok sfida accettata #foto. Metto da parte le mie insicurezze, accetto i consigli preziosi del mio fidanzato dei miei amici e molti di voi. Mitotalmentemidiumana. Mi consegno alla gendarmeria del popolo del Web. Preparate l’artiglieria pesante sono già contro il muroaldida tastiera. Oggi per me è un giorno speciale e bellissimo”.