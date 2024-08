Deadpool & Wolverine | dove è stato girato? Ecco le suggestive location del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 3 agosto 2024), chiacchieratissimo cinecomic MCU che sta avendo un successo planetario, èprincipalmente nel Regno Unito, come a Norfolk, negli studi Pinewood e nei Bovingdon Airfield. Lesi sono svolte anche in Canada, nella sfavillante Vancouver e negli USA. I Pinewood Studios, studio cinematografico e televisivo britannico, si collocano nel contesto del pittoresco villaggio inglese di Iver Heath. A soli 29 km dal centro di Londra, sono noti per aver ospitato le riprese del franchise di 007, Knuckles, One Life e Damsel, con Millie Bobby Brown (2024). Ed è qui che sono state eseguite la maggior parte delle riprese nei teatri di posa per i quali era necessario l’uso di green e blue screen o degli effetti visivi. Per esempio l’ormai famoso ballo ispirato a ByeByeBye degli Nsync è, probabilmente, avvenuto lì.