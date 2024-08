Da Meshal a Sinwar i candidati alla successione di Haniyeh

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 3 agosto 2024) Gli uomini più influenti di Hamas si sono riuniti a Doha, in Qatar, per la cerimonia funebre di Ismail, leader politico dell'organizzazione palestinese ucciso in un attentato a Teheran. Tra i presenti potrebbe essere scelto il successoreguida politica di Hamas: il più accreditato è il 68enne Khaled, che ha già occupato dal 1996 al 2017 la carica ora lasciata vacante dall'uccisione di. Uomo pragmatico e portato al dialogo,ha, secondo alcuni esperti della storia dell'organizzazione palestinese, un tallone d'Achille nell'ascesaleadership: non ha infatti ottimi rapporti con i più grandi sostenitori regionali della causa palestinese, da Hezbollah all'Iran e la Siria, mentre ha legami consolidati con il Qatar e con la Turchia.