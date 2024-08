Contro l’ex Olivier Martinez | Va in vacanza invece di seguire la terapia sull’affidamento condiviso

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 3 agosto 2024)versie sulla custodia dopo il divorzio Nonostante abbiano finalizzato il loro divorzio un anno fa, Halle Berry, 57 anni, e il suo ex marito, 58 anni, stanno ancora affrontando le sfide post-divorzio, in particolare per quanto riguarda la custodia del loro figlio di 10 anni, Maceo. Sedute die conflitti Secondo un accordo firmato a maggio, Berry eavrebbero dovuto partecipare a sedute diper affrontare i conflitti nella co-genitorialità. Questo accordo prevedeva sedute sia individuali che di coppia, per un totale di almeno sei incontri, seguiti da una valutazione da parte del terapeuta per determinare se fossero necessarie ulteriori sedute. Accordo violato Tuttavia, Halle Berry ha intrapreso un’azione legale, sostenendo chenon ha rispettato questo accordo.