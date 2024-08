Carboni dall’Inter al Marsiglia! Tutte le cifre di riscatto e riacquisto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Valentinverso il: il dado è tratto. Accordo con l’Inter sule. I due club stanno per chiudere un’operazione molto complessa. CHIUSURA – È un’operazione abbastanza complessa e cervellotica quella che Inter estanno per chiudere per Valentin. Il talento argentino, come riferisce anche Fabrizio Romano, nei prossimi giorni farà le visite mediche con la squadra francese per poi mettersi subito a disposizione di mister Roberto De Zerbi. Ma prima di approdare all’OM,farà un salto a Milano per firmare con l’Inter il prolungamento fino al 30 giugno 2029. L’Inter, infatti, ha deciso di cedere in prestito il ragazzo per controllarlo e non perderlo di vista. Valentin è un patrimonio da non buttare. Ledell’affare sono importanti.