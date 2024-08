Andare al cinema per me è una tortura | nessun regista mi dà smarrimento estatico Forse il migliore sono io

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024)alormai per me è una vera e propria. Perché devo sorbirmi una miriade di spot di automobili supertecnologiche prima dell’inizio di un film? Bisognerebbe trasmettere invece dei cortometraggi di giovani registi per dare spazio a nuove idee, nuovi autori, nuove visioni del. Ilè condannato a ristagnare se risponde solo a logiche commerciali, se non rischia di inoltrarsi nell’ignoto. Per non parlare della maleducazione degli spettatori che parlottano, che sgranocchiano popcorn e che non si vergognano di usare il cellulare in sala. In Francia questo non è ammesso, in Francia c’è ancora la sacralità del ritotografico, il fascio di luce del proiettore è un fascio di luce divina, così dovrebbe essere l’esperienza della sala.