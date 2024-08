A Cervia torna il Garage Sale | il festival del vintage e seconda mano dedicato al riuso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024)(Ravenna), 3 agosto 2024 –oggi e domani, il marketale alle produzioni indipendenti, con un secondo appuntamento ae in versione serale. Per due sere, dalle 19 alle 24,anima lo storico viale Roma con stand di collezionisti, artisti e creativi del market etico e sostenibile, rivitalizzando il viale cervese conosciuto come ‘Via del Mare’, un tempo arteria principale del commercio. Una grande attenzione è riservata ai più piccoli con diverse iniziative e attività a cura della libreria per ragazzi Bubusettete. Un evento che si conferma punto di riferimento per lo shopping consapevole, promuovendo il consumo responsabile con un’attenzione particolare all’abbigliamentoe secondhand e alle produzioni indipendenti.