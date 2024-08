Vacanze ad agosto partenze per 18 mln

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 2 agosto 2024) 11.45 Sono 18 milioni gli italiani che partono per lead,in calo del 10% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un calo dovuto principalmente alla redistribuzione delle ferie, che ha segnato un aumento dei vacanzieri a giugno e a luglio.E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti-Ixè. Si preannuncia comunque un grande esodo. Sulle strade il "primo bollino nero stagionale" è infatti previsto "per la mattinata di sabato (domani Ndr), anche se il traffico si manterrà sostenuto per l'intero weekend".