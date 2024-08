Tutte le emozioni possono essere espresse Anche la rabbia grazie a 7 strategie per gestirla e vivere meglio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 2 agosto 2024) La, così comele, persino le più scomode, va letta in chiave positiva: arriva per comunicare qualcosa. È un messaggio, un input dal nostro io profondo, che dà alla persona la possibilità di scegliere come comportarsi. Si provaquando qualcuno o qualcosa sta interferendo nel raggiungimento di un obiettivo importante. Quel che occorre sottolineare è che non esistonospiacevoli, così come la società vuole far credere. E soprattutto nessuna emozione va tenuta dentro. Bisogna imparare a esprimerle ed insegnarleai nostri figli. Per farlo occorre mettere in campo una strategia.