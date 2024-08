Toti ‘sistema politico si è fatto mettere in subordine da sistema giudiziario

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giovanni, ex governatore della Liguria, ha parlato al Corriere della Sera: “Ilinal” L’ex governatore ligure Giovanni, dopo aver trascorso tre mesi agli arresti domiciliari, rompe il silenzio in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La sua esperienza di detenzione diventa occasione per riflettere sul rapporto tra politica e giustizia in Italia, un tema che da anni alimenta dibattiti e controversie. Giovanni– foto Ansa – notizie.comdescrive il periodo trascorso agli arresti domiciliari come una fase della vita accolta con la fatalità riservata agli eventi imprevisti. Nonostante le condizioni gradevoli e il supporto familiare, l’ex governatore non nasconde un profondo senso di ingiustizia per le accuse a suo carico, la tempistica delle indagini e la decisione della carcerazione preventiva.