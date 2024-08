Ti ricordi… Quando i calciatori non andavano in Arabia ma in Giappone | da Totò Schillaci a Leonardo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) In principio fu il. Già: prima di Russia, Cina, India,Saudita a tentare di spostare i riflettori del pallone da Europa e Sud America ci aveva provato il paese del Sol Levante. Era l’inizio degli anni ’90: un calcio che aveva un solo e inequivocabile paradiso, la Serie A, già cercava altre fonti di sovvenzionamento. Prima di rubli, yuan e petroldollari arrivarono gli yen. In realtà prima di quegli anni il calcio innon era una realtà strutturata, non aveva un campionato ufficiale ed era perlopiù legato alle scuole (Holly e Benji docet). Il vento iniziò a cambiare negli anni ’80: la Toyota propose di portare la Coppa Intercontinentale a Tokyo, nel 1993 parte la prima J-League, il campionato ufficialese.