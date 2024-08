Subito il derby con Orzinuovi L’Urania Milano con la Fortitudo Alessandro Gentile il più atteso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) La Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con il Settore Agonistico FIP, ha pubblicato il calendario integrale della Serie A2 Old Wild West per la stagione 2024/2025. Il campionato seguirà un format asimmetrico, in cui le 38 giornate non prevedono la corrispondenza diretta tra le sfide di andata e ritorno. Questo rappresenta un passo storico per la competizione, dopo la decennale divisione in più raggruppamenti che arrivava sino a 32 squadre. Ora, con dodici squadre in meno, il campionato si svolgerà in un girone unico con partite di andata e ritorno, per un totale di 38 partite ciascuna. Il campionato prenderà il via ufficialmente domenica 29 settembre 2024 e si concluderà domenica 27 aprile 2025 con l’ultima giornata di ritorno. L’ultima giornata di andata è fissata per domenica 5 gennaio 2025.