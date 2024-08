Sequestrò il piccolo Tommaso Onofri Salvatore Raimondi ottiene la semilibertà dopo 16 anni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 agosto 2024), condannato a 20per il sequestro della sera del 2 marzo 2006 a Parma, ha ottenuto la: esce la mattina presto dal carcere di Forlì e lavora come magazziniere. Ne dà notizia la Gazzetta di Parma. I giudici del tribunale di Parma, al processo, dettero credito alla sua versione dei fatti: fu lui che sfilò ilTommy dal seggiolone e lasciò un’impronta sul nastro adesivo con cui fu legata tutta la famiglia, ma fu Mario Alessi ad uccidere il bambino. Alessi è stato condannato all’ergastolo mentre Antonella Conserva, all’epoca compagna di Alessi, sta finendo di scontare una condanna a 24ha già scontato 16e mezzo di carcere, ma non è ancora libero perché nel 2018 è stato condannato ad altri tree mezzo di detenzione per estorsione nei confronti di un detenuto.