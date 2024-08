Ryan Reynolds ha un fisico perfetto in Deadpool & Wolverine | ecco come allenarsi per diventare come lui o quasi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2024)è un gran bel tipo. In effetti, l'attore canadese non è stato solo capace di fare autocritica dei suoi insuccessi sul grande schermo, basti pensare a Lanterna Verde, oltre a trarre sempre qualcosa di buono, anche da esperienze del genere. Non si parla della moglie, Blake Lively, anche se i due si sono conosciuti durante le riprese di uno dei peggiori film di supereroi di sempre. Invece di affidarsi a un basso profilo fino al calmarsi delle acque, all'epoca l'artista se ne uscì con frasi tipo: «Sono l'unico attore che conosco capace di fare un film da 200 milioni di dollari e vederselo comunque considerare un fallimento», oltre a trasformare il suo personaggio in un meme,nel caso della trilogia di