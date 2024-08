Romagna ecco i gironi Si parte il 13 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) La Federazione Italiana Rugby ha reso noto strutture e formule dei campionati nazionali maschili e femminili per la stagione 2024-25, al via a. IlRfc ritorna in Serie A con entrambe le sue squadre, quella maschile, fresca di promozione dalla B e inserita nel girone Centro-Sud, e quella femminile, che si conferma nel Girone 2, che riunisce squadre dell’area Nord-Est. I Galletti dunque tornano nel raggruppamento territoriale di area centro-meridionale, formato da 10 squadre: 4 le formazioni laziali, oltre al Civitavecchia ci saranno le tre romane Primavera, Villa Pamphili e Roma Olimpic; 2 le abruzzesi, Paganica e L’Aquila, altra neopromossa del girone. Doppia rappresentanza anche per la Toscana, presente con Livorno e Firenze, mentre a completare il girone ci sarà il Napoli Afragola.