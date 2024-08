Promozione Jesina il programma delle amichevoli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si parte domani mattina, dopo il raduno avvenuto lunedì scorso, alle 10 al Carotti tra laA e laB JESI, 2 agosto 2024 –stilato dallache vedrà il debutto domani mattina alle 10 al Carotti con una partitella in famiglia. Per il resto, ecco il calendario: 10 agosto al Cardinaletti contro la Cluentina (ore 18), poi a Montemarciano (1° categoria) il 14 agosto (stadio Di Gregorio ore 18), il Barbara Monserra () di nuovo al Carotti il 17 agosto (ore 18) e infine al campo sportivo Petraccini di Jesi contro il Borgo Minonna (1° Categoria) sabato 24 agosto (ore 18). Fai clic qui per vedere lo slideshow. Per ciò che riguarda il Carotti ci sono state recapitate alcune immagine che non danno proprio l’idea di un impianto pronto all’uso. (e.s.