Pechino passa all’attacco sulla diplomazia nucleare Ecco cos’ha detto a Ginevra

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’offensiva diplomatica (e non solo) dicontro Washingtondalla dimensione. All’interno di un gruppo di lavoro che si riunisce afino a venerdì per preparare una conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Tnp), la delegazione cinese ha presentato una bozza di testo per un trattato o una dichiarazione sul “No first use”da parte dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Nella sua proposta formale la Cina, che è l’unico attore del Consiglio di Sicurezza ad aver adottato spontaneamente una dottrina di “No first use” fino ad ora, ha affermato che tale politica sta “Diventando sempre più un importante consenso e una priorità” nel controllo internazionale degli armamenti.