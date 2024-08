Macron e Castéra quel bacio di troppo che spacca la Francia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unforseaffettuoso fra il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, e la ministra dello Sport, Amélie Oudéa-, sta facendo molto discutere Oltralpe nei giorni delle Olimpiadi di Parigi. Ilrisale proprio alla cerimonia inaugurale di Parigi 2024 e ormai da una settimana il controverso scatto dell’Agence France Presse (AFP) continua a far scrivere i periodici di gossip e a provocare reazioni di ogni tipo sui social media. Si sa, i politici hanno una vita da privilegiati, per molti aspetti, ma devono pagare un prezzo non indifferente: la fine della riservatezza personale. Nello scatto, si vede la Oudéa-abbracciare il presidente subito dopo la conclusione della cerimonia. Un appuntamento col mondo intero che da mesi teneva tutti con il fiato sospeso in, soprattutto per i rischi di attentati terroristici.