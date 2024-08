Kata come Yara ipotesi Dna a tappeto sugli ex occupanti dell’Astor

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Firenze, 2 agosto 2024 – Nel caso diGambirasio, in tre anni e mezzo di indagini furono analizzati circa 18mila campioni di dna. Nel caso, se il genetista Ugo Ricci riscontrerà tracce biologiche sullo straccio, il secchio e il peluche – rinvenuti in una delle camere dell’ex Astor – che appartengono alla bambina scomparsa il 10 giugno 2023, e a un “ignoto 1“ che non sia la mamma, il papà o i due zii, gli inquirenti potrebbero decidere di compararlo con il Dna (una volta estratto dai campioni salivari) di tutti gli exdell’hotel di via Maragliano. È quanto emerge a margine dell’affidamento ufficiale dell’incarico da parte dei pm titolari dell’inchiesta, Christine Von Borries e Giuseppe Ledda.