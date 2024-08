Juve si presenta Thuram | Un sogno spero di vincere tanti scudetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Torino, 2 agosto 2024 – La famigliaè di nuovo tutta in Italia. Il padre Lilian ha giocato a Parma e Torino, ora i suoi figli sono in Serie A, Marcus all’Inter e Khephren allantus. Il mediano è statoto oggi alla stampa e arriva in bianconero sulla scia di grandi campioni francesi, partendo proprio dal papà, ma passando anche da Henry e da Pogba. La grande opportunità di Khephren è arrivata soprattutto grazie alla presenza di Thiago Motta, allenatore specialista nella crescita dei giovani. Con lui potrà migliorare molto e magaritanto.: “” Il blasonenon va certo spiegato, è noto a tutti. Lo ha vissuto Lilian, il papà, e lo ha tramandato al figlio, arrivato pronto in bianconero dopo l’esperienza al Nizza. Un passaggio intermedio era necessario prima del grande salto.