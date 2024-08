Jennifer Aniston e Brad Pitt | lo chef Jamie Oliver svela un aneddoto sulla coppia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il celebretelevisivoha raccontato unsimpatico su, exd’oro di Hollywood. Nel 2003contattòperché voleva che lui fosse il “regalo” per i 40 anni di, e gli chiese di cucinare in occasione del suo compleanno. Come scrive People, durante un’apparizione nel podcast Fitzy & Wippa with Kate Ritchie, loinglese, molto conosciuto anche in Italia, ha raccontato che fua mettersi in contatto con lui, ma non andò bene perché lui pensava ad uno scherzo telefonico. “Lei chiamò e le attaccammo il telefono in faccia tre volte perché non credevamo che fosse davvero lei. Quindi dovette rivolgersi al mio agente tramite il suo” Alla fineriuscì a parlare cone gli chiese ufficialmente di cucinare al party di, che era un suo fan e guardava sempre il suo show The Naked