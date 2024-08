Inesperti alla guida delle barche Controlli della squadra nautica Nove multe e sequestri dei mezzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) È notevolmente aumentato, nelle ultime settimane, l’impiego di conducentidei natanti, non sempre particolarmente esperti, a disposizionecentinaia di turisti. Si tratta di un fenomeno sempre più evidente, che ha causato disagi e malumori anche tra i titolari, preoccupati per la sicurezza e la regolamentazione di chi gestisce attività sulle acque del lago. Lapolizia di Stato ha quindi intensificato i, identificando 114 persone e controllando 40 imbarcazioni. Sono state elevatecontravvenzioni per varie irregolarità, tra cui: uso diverso, mancanza di documentazione adeguata e mancanza di assicurazione, con sequestro del natante.