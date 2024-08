Herman Mandole è il nuovo allenatore di Varese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – L’argentino, 40 anni, è ildella Pallacanestro. Si tratta della terza stagione in biancorosso per, dopo aver curato la fase offensiva della formazione varesina prima come assistente di Matt Brase nella stagione 2022-23 e poi di Tom Bialaszewski lo scorso anno. L'associate head coach Marco Legovich e l'assistente Federico Renzetti completeranno lo staff tecnico della Openjobmetis, che sarà ulteriormente supportato dai talentuosi allenatori del settore giovanile che contribuiranno attivamente allo sviluppo delle qualità dei singoli giocatori. "Sono estremamente emozionato e felice di diventare head coach di una squadra così grande in Italia ed in Europa come– ha detto-. Voglio ringraziare la società per la fiducia che ha riposto in me e prometto di ripagarla con tanto lavoro".