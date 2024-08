Estate 2024 in Toscana | costa e isole a portata di bus

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 2 agosto 2024)indi bus. Con la stagione estiva Autolinee Toscane ha realizzato le nuove mappe per aiutare residenti e turisti a muoversi lungo lae sulledellain modo facile, etico e sostenibile, utilizzando l’autobus. Tutte le linee per raggiungere il mare dellain autobus. da Marina di Carrara a Torre del Lago Pisa da Livorno a Chioma da Castiglioncello a Donoratico da San Vincenzo a Piombino Isola d’Elba da Follonica a Puntone da Punta Ala a Castiglione della Pescaia da Castiglione della Pescaia a Marina di Alberese da Talamone a Capalbio Isola del Giglio In ogni mappa sono indicate spiagge e discese al mare, luoghi di interesse culturale e artistico, punti di riferimento utili.