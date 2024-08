Charter barca a vela senza dichiarazione 3 600 euro di multa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Livorno, 2 agosto 2024 - I militari della stazione navale della Guardia di finanza di Livorno, impegnati in attività di 'polizia del mare', hanno individuato una, battente bandiera del Regno Unito, che effettuava attività diing presso il porto turistico di Marina di Pisa,aver effettuato laper l'esercizio di attività commerciale prevista dal Codice della nautica da diporto. Una violazione, si spiega dalle Fiamme gialle in una nota, che ha portato a sanzionare "il rappresentante legale della ditta individuale proprietaria dell'imzione, per un importo di 3.672,00".