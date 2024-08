Cavallo selvatico si fa male e muore in Semprevisa | soccorsi tardivi E c’è il problema dell’acqua

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ungrigio, parte di un branco di equini selvatici dei Monti Lepini, ha subito una frattura alla zampa sul monteed è deceduto prima che ipotessero intervenire. La zona, nota per la presenza di animali allo stato brado, come cavalli e mucche, si trova ora sotto la lente d’ingrandimento per le condizioni precarie in cui vivono questi animali. Paolo Manfré, leader dell’associazione locale R.P.D. (Ringrazio, Prego, Dono) di Latina, ha condotto un sopralluogo, evidenziando una situazione critica: molte delle abbeverate sui Monti Lepini sono chiuse, mettendo a rischio la sopravvivenza degli animali selvatici. Questatica è stata resa pubblica attraverso i canali social dell’associazione, attirando l’attenzione sulla necessità di azioni immediate. Richiesta di Intervento delle Autorità Locali L’associazione R.P.D.