Calcio a cinque serie B Faenza blinda la porta con Delvecchio

(Di venerdì 2 agosto 2024) La Mernaplacon Luca, portiere classe 1998, arrivato dal Gatteo, formazione diC2. Un giocatore d’esperienza che servirà per il debutto dei faentini nel difficile campionato nazionale diB e che rappresenta il primo acquisto del club, dopo le cessioni di Mehdi Rezki, Patrick Sgubbi e Riccardo Corsini. "ci ha sempre impressionati per le ottime prestazioni e contro di noi è sempre stato protagonista - ha sottolineato il direttore sportivo Federico Mazzoni -. Con Luca c’è sempre stato un feeling che però non si è mai concretizzato fino a quest’anno, quando si è palesata l’occasione dirlo a. Siamo quindi felici di accoglierlo in squadra".è reduce dalla vittoria del campionato diC2 con il Gatteo, squadra che però ha deciso di lasciare per sposare la causa faentina.