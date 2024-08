Caivano e Grumo Nevano | controlli a tappeto dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non si fermano istraordinari dei: setacciate le strade die di. Un arrestostraordinari del territorio per idella compagnia diche hanno setacciato le strade della cittadina a nord di Napoli e di. A diffondere la notizia il Comando Provincialedi Napoli.Le operazioni hanno visto diverse perquisizioni che sono state effettuate nelle aree comuni – non solo – grazie al prezioso contributo dei militari del reggimento Campania. A finire in manette A. F., 19enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Ihanno fatto irruzione nel palazzo dove, in un appartamento, era stata adibita una piazza di spaccio. Il 19enne ha provato a nascondere una scatola fuori al terrazzo ma non è riuscito nel suo intento.