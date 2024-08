Basket il Canada batte la Spagna e la elimina dalle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lata dal torneo dimaschile alledi Parigi 2024. Decisiva per la squadra di Scariolo la sconfitta contro il, che si impone per 88-85. I nordamericani chiudono in testa alla classifica del Gruppo A, con l’Australia che si salva dall’zione e termina addirittura seconda. La Grecia,ndo oggi gli australiani, ha invece concluso in terza posizione. Sicuramente un epilogo amarissimo per la, ma questo gruppo A era certamente il girone infernale dei Giochi, che avrebbe certamente dato un’zione eccellente. Agli spagnoli non sono bastati i 17 punti di Dario Brizuela, mentre paga sicuramente i soli 4 punti di Lorenzo Brown. Nelgrande prestazione del solito Shai Gilgeous-Alexander, autore di 20 punti, di Andrew Nembhard (18 punti) e di RJ Barrett (16).