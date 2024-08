Avellino-Juve Stabia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024) Gara valida per i preliminari di Coppa Italia 2024/2025. Il derby campano, da sempre molto sentito, mette dinanzi gli stabiesi, freschi di promozione in cadetteria dopo aver dominato il girone C di Serie C, e gli irpini, che hanno chiuso la stagione nella semifinale playoff.si giocherà domenica 4 agosto 2024 presso lo stadio Partenio.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli irpini vogliono iniziare la stagione con il piede giusto avendo come obiettivo la promozione in Serie B, sfuggita nello scorso campionato nella semifinale playoff contro il Vicenza Gli stabiesi, dal canto loro, puntano a mantenere la categoria appena conquistata dopo alcuni anni cercando di ben figurare ad iniziare proprio dal derby.