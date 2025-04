Grande Fratello avanti senza Alfonso Signorini Pomeriggio 5 scarica Myrta Merlino

Alfonso Signorini rimane al Grande Fratello? Myrta Merlino continuerà a condurre Pomeriggio 5? Questi due interrogativi sono interdipendenti. Esiste, infatti, un filo che lega questi due programmi. Anzi, il destino dei loro conduttori. Entrambi - e questo è un dato incontrovertibile - nelle ultime stagioni hanno raccolto meno di quanto i vertici Mediaset si aspettassero in termini di ascolti tv.Il caso del Grande Fratello è esemplificativo: le ultime due sono state le edizioni meno seguite in assoluto. D’altro canto, il reality show è ormai vecchio, stantio, decotto. Il cast di inquilini ormai da oltre un decennio ha perso spontaneità. Certo, la decisione autorale - e qui lo zampino del conduttore Alfonso Signorini, che peraltro è anche autore del Gf, è evidente - di selezionare concorrenti sconosciuti al mainstream ma con un alto numero di follower sui social network - vedi le varie Antonella Fiordelisi, Denis Dosio, Clizia Incorvaia, Helena Prestes, Dayane Mello e compagnia - non ha di certo combattuto questa perdita di autenticità nei comportamenti. Quotidiano.net - Grande Fratello avanti senza Alfonso Signorini, Pomeriggio 5 scarica Myrta Merlino? Leggi su Quotidiano.net rimane alcontinuerà a condurre5? Questi due interrogativi sono interdipendenti. Esiste, infatti, un filo che lega questi due programmi. Anzi, il destino dei loro conduttori. Entrambi - e questo è un dato incontrovertibile - nelle ultime stagioni hanno raccolto meno di quanto i vertici Mediaset si aspettassero in termini di ascolti tv.Il caso delè esemplificativo: le ultime due sono state le edizioni meno seguite in assoluto. D’altro canto, il reality show è ormai vecchio, stantio, decotto. Il cast di inquilini ormai da oltre un decennio ha perso spontaneità. Certo, la decisione autorale - e qui lo zampino del conduttore, che peraltro è anche autore del Gf, è evidente - di selezionare concorrenti sconosciuti al mainstream ma con un alto numero di follower sui social network - vedi le varie Antonella Fiordelisi, Denis Dosio, Clizia Incorvaia, Helena Prestes, Dayane Mello e compagnia - non ha di certo combattuto questa perdita di autenticità nei comportamenti.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Dopo il Grande Fratello a lavorare con me”. Lorenzo Spolverato, si fa avanti la storica attrice italiana - Notizia bomba su Lorenzo Spolverato. Nel bene e nel male il modello è sempre protagonista delle dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello. Recentemente è stato accusato da Stefania Orlando, ma anche da Helena Prestes, di fare strategia e di sfruttare tutte le occasioni, anche la storia con Shaila, solo per arrivare alla vittoria finale. Poi c’è stato l’ennesimo scontro proprio con l’ex velina di Striscia. 🔗caffeinamagazine.it

Grande Fratello, Zeudi riceve informazioni dall’esterno: il gesto dei fan - Grande Fratello, i fan mettono Zeudi Di Palma in guardia da Shaila Gatta: arriva la segnalazione e la rivelazione Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata messa in guardia dai fan da Shaila Gatta. Il fandom dell’ex Miss Italia si è unito per poter fare arrivare in Casa un messaggio forte e chiaro. Shaila Gatta da quando Zeudi è riuscita a conquistare un posto tra i finalisti ha iniziato a criticarla per i suoi atteggiamenti rompendo l’amicizia. 🔗361magazine.com

Zeudi Di Palma, la “vera vincitrice” per i fan: raccolta fondi da record dopo il Grande Fratello - Le fan di Zeudi Di Palma puntano alla cifra di 50.000 euro Alla vigilia della finale del Grande Fratello, Zeudi Di Palma era tra le grandi favorite per la vittoria insieme a Helena Prestes. Il sostegno delle sue fan era fortissimo, tanto che il fandom delle “Zelene” – nato per celebrare il legame tra Zeudi e Helena – si è poi unito in un unico obiettivo: portare la giovane campana alla vittoria. 🔗notizieaudaci.it

Approfondimenti da altre fonti

Paolo Bonolis: «Il Grande Fratello ha rotto i cog... I giovani dei talent a Sanremo? Idea mia, non di Amadeus»; Paolo Bonolis contro il Grande Fratello: «Ha rotto. I giovani dei talent a Sanremo? Idea mia, non di Amadeus»; Grande Fratello, le pagelle: Tommaso senza rispetto (voto 4), Zeudi 'fa la fenomena' (voto 3); “Grande Fratello avanti fino a maggio”, l’indiscrezione e le polemiche. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande Fratello avanti senza Alfonso Signorini, Pomeriggio 5 scarica Myrta Merlino? - Alfonso Signorini rimane al Grande Fratello? Myrta Merlino continuerà a condurre Pomeriggio 5? Questi due interrogativi sono interdipendenti. Esiste, infatti, un filo che lega questi due programmi. An ... 🔗msn.com

Grande Fratello - Proprio Alfonso Signorini aveva spoilerato la data della finale durante una diretta, dicendo che il GF sarebbe andato avanti fino ... confidenze al Grande Fratello senza che i compagni possano ... 🔗it.blastingnews.com

Grande Fratello a settembre con o senza Alfonso Signorini: la replica sibillina del conduttore - Il Grande Fratello torna in onda a settembre. Alfonso Signorini ci sarà? La sua replica sibillina il giorno dopo la finale che ha incoronato vincitrice ... 🔗fanpage.it