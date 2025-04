Convocati Roma per l’Inter le scelte di mister Ranieri

Convocati Roma per l’Inter: le scelte di mister Ranieri per il match in programma domani a San SiroClaudio Ranieri, allenatore della Roma, ha ufficializzato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro l’Inter. Assenti Nelsson e Dybala, ai quali si aggiunge anche Saud, che non sarà a disposizione. Di seguito la lista completa dei Convocati:Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.Difensori: Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Rensch, Salah-Eddine, Sangare.Centrocampisti: Cristante, Gourna-Douath, Kone, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.Attaccanti: Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, SouleINTER Roma, DOVE VEDERLA- Inter-Roma, sfida valida per la 34ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 27 aprile alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Internews24.com - Convocati Roma per l’Inter: le scelte di mister Ranieri Leggi su Internews24.com per: lediper il match in programma domani a San SiroClaudio, allenatore della, ha ufficializzato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro. Assenti Nelsson e Dybala, ai quali si aggiunge anche Saud, che non sarà a disposizione. Di seguito la lista completa dei:Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.Difensori: Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Rensch, Salah-Eddine, Sangare.Centrocampisti: Cristante, Gourna-Douath, Kone, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.Attaccanti: Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, SouleINTER, DOVE VEDERLA- Inter-, sfida valida per la 34ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 27 aprile alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, convocati in 23 contro l’Inter: Ranieri con tre assenti - Il club giallorosso dirama la lista dei calciatori della Roma convocati in occasione della sfida con l’Inter. Ecco gli uomini che avrà a disposizione Claudio Ranieri domani a San Siro. I CONVOCATI – San Siro si prepara ad accogliere il big match della trentaquattresima giornata di Serie A, che andrà in scena alle ore 15.00 tra Inter e Roma. Gli uomini di Claudio Ranieri arrivano a Milano con l’intenzione di trovare un altro risultato utile per la corsa al posto in Europa, mentre i nerazzurri sono intenzionati a rialzare la testa e riportarsi avanti al sul Napoli. 🔗inter-news.it

Convocati Roma per la sfida contro l’Inter: oltre a Nelsson e Dybala si aggiunge un’altra assenza! La lista completa - Convocati Roma per la partita di Serie A contro l’Inter: non solo Nelsson e Dybala! Si aggiunge un’altra assenza: ecco la lista completa Domani alle 15, la Roma affronterà l’Inter in trasferta per la 34ª giornata di Serie A. Il tecnico Claudio Ranieri ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida, confermando le assenze […] 🔗calcionews24.com

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Cosa riportano altre fonti

Roma, Nelsson ancora out: i convocati contro l'inter; Roma, i convocati per l'Inter: out Nelsson e Saud Abdulhamid; ROMA - I convocati di Ranieri per il match contro l'Inter; UFFICIALE - Roma-Napoli, i convocati di Ranieri: le scelte del tecnico giallorosso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, i convocati per l'Inter: out Nelsson e Saud Abdulhamid - Reduce da un filotto di 17 gare consecutive senza sconfitte in campionato, la Roma si appresta ad affrontare l'Inter (domenica 27 aprile, ore 15) per la 34ª giornata di Serie A. Ventitré i giocatori c ... 🔗gazzetta.it

Domani Inter-Roma, i convocati di Ranieri: a Dybala e Nelsson si aggiunge un altro assente - Domani la Roma va ospite sul campo dell'Inter alle ore 15 per la partita valevole per la 34^ giornata di Serie A. Il tecnico dei giallorossi Claudio. 🔗tuttomercatoweb.com

Verso Inter-Roma, i convocati di Ranieri: ancora out Abdulhamid e Nelsson - Il club giallorosso ha comunicato sui social la lista dei calciatori che saranno a disposizione del tecnico contro i nerazzurri. Ancora assente il saudita ... 🔗ilromanista.eu