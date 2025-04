Inchiesta Carta Canta annullata la misura di sequestro preventivo a carico di ItalServ

sequestro preventivo che nell'ambito dell'Inchiesta "Carta Canta" aveva colpito, tra le altre, la società ItalServ sas di Oppido Mamertina. Con ordinanza emessa il 14 aprile scorso ed eseguita il 24 aprile, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, accogliendo.

