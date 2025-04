Ginnastica ritmica Ikromova batte Varfolomeev in Coppa del Mondo Sella centra una finale di specialità

Ikromova ha vinto il concorso generale individuale che ha animato la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica. La padrona di casa si è imposta a Tashkent con il punteggio complessivo di 112.250: dopo il 28.250 al cerchio e il 28.150 alla palla confezionati nella giornata di ieri, la stellina locale si è distinta anche alle clavette (27.600) e al nastro (28.250). La tedesca Darja Varfolomeev è riuscita a colmare il distacco accumulato al termine della prima giornata di gara, scatenandosi al nastro (28.850) e dimostrandosi solita alle clavette (27.650).La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 ha così chiuso il proprio giro completo con lo stesso identico riscontro della rivale (112.250), ma la regola degli scarti la costringe ad accontentarsi della seconda piazza: in caso di pari merito, infatti, ogni ginnasta deve scartare il punteggio più elevato tra i quattro attrezzi, la teutonica ha eliminato il 29. Oasport.it - Ginnastica ritmica, Ikromova batte Varfolomeev in Coppa del Mondo. Sella centra una finale di specialità Leggi su Oasport.it L’uzbeka Takhminaha vinto il concorso generale individuale che ha animato la terza tappa delladeldi. La padrona di casa si è imposta a Tashkent con il punteggio complessivo di 112.250: dopo il 28.250 al cerchio e il 28.150 alla palla confezionati nella giornata di ieri, la stellina locale si è distinta anche alle clavette (27.600) e al nastro (28.250). La tedesca Darjaè riuscita a colmare il distacco accumulato al termine della prima giornata di gara, scatenandosi al nastro (28.850) e dimostrandosi solita alle clavette (27.650).La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 ha così chiuso il proprio giro completo con lo stesso identico riscontro della rivale (112.250), ma la regola degli scarti la costringe ad accontentarsi della seconda piazza: in caso di pari merito, infatti, ogni ginnasta deve scartare il punteggio più elevato tra i quattro attrezzi, la teutonica ha eliminato il 29.

