Sindaco vieta di giocare con il pallone per strada la decisione dopo le lamentele dei residenti

vietandone la pratica: a deciderlo è il Sindaco di Mattinata Michele Bisceglia con una ordinanza emanata dopo le segnalazioni perlopiù provenienti in via Grilli, piazza Don Sturzo e piazza della. Foggiatoday.it - Sindaco vieta di giocare con il pallone per strada: la decisione dopo le lamentele dei residenti Leggi su Foggiatoday.it I cittadini si lamentano dei bambini che giocano con la palla e l'amministrazione comunale intervienendone la pratica: a deciderlo è ildi Mattinata Michele Bisceglia con una ordinanza emanatale segnalazioni perlopiù provenienti in via Grilli, piazza Don Sturzo e piazza della.

Approfondimenti da altre fonti

Il sindaco vieta di giocare a pallone nel centro storico - Vietato giocare a pallone nel centro storico. E' quanto disposto dal sindaco di Capua, Adolfo Villani, con una propria ordinanza. Il primo cittadino ha vietato "in piazza dei Giudici, presso i Portici e in tutte le vie e piazze del centro storico, il gioco del pallone in tutte le forme e modalità... 🔗casertanews.it

Etna in eruzione, il sindaco di Belpasso vieta l’accesso al fronte lavico - Con ordinanza urgente, il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha disposto il divieto di avvicinamento al fronte lavico sull’Etna dove è in corso una attività vulcanica. Tale provvedimento prevede, oltre al divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dal fronte lavico su tutto il territorio... 🔗cataniatoday.it

Istanbul vieta manifestazioni dopo arresto del sindaco Imamoglu - La Prefettura di Istanbul ha vietato fino al 23 marzo le manifestazioni politiche e letture pubbliche di comunicati stampa. La decisione giunge dopo l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu, sulla base di varie accuse tra cui di "corruzione" e "favoreggiamento nei confronti dell'organizzazione terroristica Pkk". Imamoglu, eletto sindaco con il maggior partito di opposizione Chp per due volte e ritenuto il principale avversario del presidente Recep Tayyip Erdogan, aveva annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni presidenziali, in programma nel 2028, ed è stato recentemente messo sotto ... 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

A MATTINATA SI VIETA IL GIOCO CON LA PALLA AI BAMBINI, ESPLODE LA PROTESTA CONTRO IL SINDACO. BUFERA SULL’ORDINANZA: “SCELTA ASSURDA, SI TRADISCE IL DIRITTO DEI PIÙ PICCOLI A GIOCARE PER STRADA”; Olginate, il Comune vieta il gioco del pallone in piazza: multe fino a 600 euro. Il sindaco: «C'è caos». La protesta: «Meglio incollati agli smartphone?»; Il comune che vieta il pallone (e i giochi rumorosi) nella piazza a lago; Il sindaco vieta pallone e giochi nel centro storico. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Vietato giocare a pallone in piazza: la decisione del sindaco fa scattare la polemica - Quanto sono belle quelle ore trascorse a riconcorrere un pallone ... come spiega il sindaco: "Stiamo già cercando un'area sicura dove i bambini possano giocare in tranquillità, ad esempio ... 🔗skuola.net

Montecchio Maggiore, l’ordinanza de sindaco: vietato giocare a pallone in piazza. Multe fino a 500 euro - Dovevo intervenire” continua il sindaco Parise che poi spiega che non ... Stiamo comunque già cercando un’area sicura dove i bambini possano giocare in tranquillità, ad esempio dove sorgeva ... 🔗blitzquotidiano.it

Il Comune di Olginate vieta di giocare a pallone in piazza: fino a 600 euro di multa per i trasgressori - Il Comune di Olginate (Lecco) ha vietato ai suoi cittadini di giocare a palla in piazza. Il motivo sarebbero gli eccessivi schiamazzi che disturbavano la quiete pubblica e alcuni comportamenti (i ... 🔗fanpage.it