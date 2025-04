Curling buona la prima per Constantini Mosaner ai Mondiali di doppio misto Finlandia battuta 10 3

Constantini e Amos Mosaner partono con una vittoria ai Mondiali di doppio misto di Curling, a Fredericton, in Canada. I campioni olimpici di Pechino 2022 – al ritorno in coppia a tre anni di distanza dai Giochi Invernali in Cina – superano la Finlandia con lo score di 10-3. Un risultato mai in discussione, messo in cassaforte dopo due end. Gli azzurri iniziano con il martello e piazzano subito due stone a punto. Poi rubano la seconda mano, portando il parziale sul 4-0. Un segnale forte e chiaro, con i finlandesi fin troppo timidi nella reazione. Immonen e Sipila giocano la power play, ma gli azzurri limitano i danni e concedono un solo punto ai rivali. Nel momento decisivo, l’Italia non fa sconti e preme sull’acceleratore. prima porta in cascina altri tre punti frutto di una strategia perfetta e di una doppia bocciata mancata dai finlandesi. Leggi su Sportface.it Stefaniae Amospartono con una vittoria aididi, a Fredericton, in Canada. I campioni olimpici di Pechino 2022 – al ritorno in coppia a tre anni di distanza dai Giochi Invernali in Cina – superano lacon lo score di 10-3. Un risultato mai in discussione, messo in cassaforte dopo due end. Gli azzurri iniziano con il martello e piazzano subito due stone a punto. Poi rubano la seconda mano, portando il parziale sul 4-0. Un segnale forte e chiaro, con i finlandesi fin troppo timidi nella reazione. Immonen e Sipila giocano la power play, ma gli azzurri limitano i danni e concedono un solo punto ai rivali. Nel momento decisivo, l’Italia non fa sconti e preme sull’acceleratore.porta in cascina altri tre punti frutto di una strategia perfetta e di una doppia bocciata mancata dai finlandesi.

