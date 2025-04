Funerali del Papa sicurezza e ordine garantiti Meloni e Piantedosi soddisfatti Una bella figura per l’Italia

Con la premier Giorgia Meloni «siamo stati in stretto contatto, da giorni. L'ultima rassicurazione me l'ha chiesta un minuto prima di entrare sul sagrato di piazza San Pietro. Mi sono sentito di rassicurarla": visibilmente soddisfatto, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervistato nel corso dello Speciale Tg5 sulla sicurezza in occasione dei Funerali del Papa. «Le ho promesso che non le avremmo fatto fare brutta figura neanche da questo punto di vista e credo che possiamo dire che, tutto sommato, è andata così – ha proseguito il titolare del Viminale – c'è stato un dispiegamento di tutte le risorse del sistema sicurezza. Il piano con le misure resterà in vigore anche nei prossimi giorni, domani c'è il Giubileo degli adolescenti con 120mila persone prenotate».Funerale del Papa, Meloni e Piantedosi soddisfattiIl presidente del Consiglio Meloni ha espresso il suo sentito ringraziamento «a tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell'Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali responsabili della gestione dei servizi essenziali, l'ENAC, l'ENAV, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, nonché le donne e gli uomini del volontariato».

