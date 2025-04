Inter e lo spettro dei zero tituli la presa di posizione di Marotta con Inzaghi

Inter, dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia c'è lo spettro di una stagione da "zeru tituli": la decisione della dirigenza su Inzaghi

Due sconfitte consecutive, come mai accaduto in questa stagione. Il ko contro il Bologna arrivato in pieno recupero con la rete di Orsolini ha mandato di traverso l'uovo di Pasqua ai tanti tifosi nerazzurri visto l'aggancio in classifica del Napoli al primo posto. Il tracollo nel Derby ha spento definitivamente i sogni di Triplete da parte dei nerazzurri.

La Coppa Italia è di fatto già sfumata ed ora l'Inter deve concentrarsi sugli altri due obiettivi da perseguire, lo scudetto e la Champions League. Ed a tal proposito sono fondamentali le prossime due gare di Lautaro e compagni: domenica a San Siro arriva la Roma in piena corsa per il quarto posto mentre mercoledì si volerà a Barcellona per l'andata della semifinale.

