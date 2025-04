Ucraina Meloni vede Zelensky ora Russia dimostri concretamente volontà pace

Meloni, “ha salutato positivamente la piena disponibilità dell’Ucraina per un immediato cessate il fuoco. Ora ci si attende che anche la Russia dimostri concretamente la propria volontà di perseguire la pace”. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo l’incontro tra la premier e il presidente ucraiano, Volodymyr Zelensky. Lapresse.it - Ucraina: Meloni vede Zelensky, ora Russia dimostri concretamente volontà pace Leggi su Lapresse.it Roma, 26 apr. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia, “ha salutato positivamente la piena disponibilità dell’per un immediato cessate il fuoco. Ora ci si attende che anche lala propriadi perseguire la”. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo l’incontro tra la premier e il presidente ucraiano, Volodymyr

