Spotify aumenta da giugno il prezzo degli abbonamenti

Spotify aumenterà i prezzi dei suoi abbonamenti. Costeranno un euro in più da giugno in Europa e America Latina perché, riporta il Financial Times, ''il leader dello streaming musicale dà priorità alla redditività in un contesto di prezzi delle azioni in forte crescita''. Il prezzo resterà, invece, invariato negli Usa.

