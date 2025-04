Strage di elefanti marini in Australia colpiti da un’epidemia di aviaria

Strage di elefanti marini in Australia, colpiti da un'epidemia di influenza aviaria. E' accaduto nella penisola di Valdés, in Patagonia, dove risiede la più grande colonia continentale di elefanti marini del mondo. Alla fine del 2023 si avvicinava ai 60.000 individui, quando l'epidemia ha ucciso quasi tutti i cuccioli nati quell'anno e fino al 60% delle femmine riproduttive nelle aree a più alta densità.Un anno e mezzo dopo, gli scienziati argentini avvertono in un articolo pubblicato sulla rivista Marine Mammal Science che la comunità è passata dall'essere fuori pericolo ad essere considerata vulnerabile e stimano che ci vorranno decenni per invertire gli effetti della malattia.Secondo un censimento, dei circa 18.000 cuccioli di elefanti marini nati nel 2023 nella penisola, il 97% è morto.

