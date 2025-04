Politici maiali vogliamo la moschea in centro l’attacco ingiurioso dei musulmani di Venezia

vogliamo la moschea in centro. Politici maiali”. Post pubblici inaccettabili, ai limiti della querela si sono diffusi sui social. Venezia richiama Monfalcone. C’è una foto del sindaco Brugnaro accostata a quella di un maiale. Nella città lagunare è partito da un imam l’attacco violento al primo cittadino a per la chiusura di una moschea che era stata ricavata in un supermercato e che il Consiglio di Stato ha imposto di chiudere. L’ìmam ha appoggiato l’associazione Ittihad che tramite il suo rappresentante, Abdullah Samrat, ha associato l’immagine di Luigi Brugnaro a quella di un maiale in un comunicato affidato ai social. Il maiale é per gli islamici l’animale impuro, sia a livello fisico che spiriturale, dunque, l’offesa è grave.Venezia come MonfalconePerché Venezia richiama Monfalcone? Perché anche in questo caso si parla di moschee abusive, con la pretesa dei musulmani di tenerle aperte e con la richiesta di legalità dei residenti e dei comuni. Secoloditalia.it - “Politici maiali, vogliamo la moschea in centro”: l’attacco ingiurioso dei musulmani di Venezia Leggi su Secoloditalia.it lain”. Post pubblici inaccettabili, ai limiti della querela si sono diffusi sui social.richiama Monfalcone. C’è una foto del sindaco Brugnaro accostata a quella di un maiale. Nella città lagunare è partito da un imamviolento al primo cittadino a per la chiusura di unache era stata ricavata in un supermercato e che il Consiglio di Stato ha imposto di chiudere. L’ìmam ha appoggiato l’associazione Ittihad che tramite il suo rappresentante, Abdullah Samrat, ha associato l’immagine di Luigi Brugnaro a quella di un maiale in un comunicato affidato ai social. Il maiale é per gli islamici l’animale impuro, sia a livello fisico che spiriturale, dunque, l’offesa è grave.come MonfalconePerchérichiama Monfalcone? Perché anche in questo caso si parla di moschee abusive, con la pretesa deidi tenerle aperte e con la richiesta di legalità dei residenti e dei comuni.

