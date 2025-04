Sentenze ingiuste e riforme giuste lunedì a Caserta il dibattito sul libro dedicato al processo a Mario Landolfi

lunedì 28 aprile, alle ore 18, presso la libreria Giunti al Punto (piazza Matteotti, Caserta) si terrà la presentazione del libro “Anatomia di un’ingiustizia. Il processo a Mario Landolfi” (Guida Editori), scritto dal giornalista e scrittore Luca Maurelli.L’incontro, a cui parteciperà l’autore, sarà moderato dal vicedirettore del quotidiano Il Roma, Roberto Paolo, e vedrà la partecipazione di: On. Marco Cerreto, l’On. Enzo D’Anna, l’On. Riccardo Ventre, on. Mario Landolfi. Sarà l’occasione per discutere anche della riforma della giustizia firmata dal ministro Nordio, di cui il volume di Maurelli si occupa partendo da un caso emblematico e doloroso di rapporti malmostosi tra politica e magistratura.Il libro ripercorre le vicende giudiziarie dell’ex ministro Mario Landolfi, protagonista di una lunga e controversa battaglia legale. Secoloditalia.it - Sentenze ingiuste e riforme giuste: lunedì a Caserta il dibattito sul libro dedicato al processo a Mario Landolfi Leggi su Secoloditalia.it 28 aprile, alle ore 18, presso la libreria Giunti al Punto (piazza Matteotti,) si terrà la presentazione del“Anatomia di un’ingiustizia. Il” (Guida Editori), scritto dal giornalista e scrittore Luca Maurelli.L’incontro, a cui parteciperà l’autore, sarà moderato dal vicedirettore del quotidiano Il Roma, Roberto Paolo, e vedrà la partecipazione di: On. Marco Cerreto, l’On. Enzo D’Anna, l’On. Riccardo Ventre, on.. Sarà l’occasione per discutere anche della riforma della giustizia firmata dal ministro Nordio, di cui il volume di Maurelli si occupa partendo da un caso emblematico e doloroso di rapporti malmostosi tra politica e magistratura.Ilripercorre le vicende giudiziarie dell’ex ministro, protagonista di una lunga e controversa battaglia legale.

Su questo argomento da altre fonti

Regione Lombardia si avvia a vietare la presenza di animali nei circhi: “Sofferenza ingiuste” - Milano – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza, con voto segreto, una mozione che chiede di superare gradualmente la presenza di animali nei circhi. Il documento, firmato da Luca Paladini e Michela Palestra (Patto Civico), impegna la Giunta a presentare una proposta di regolamento in linea con le normative di diversi Paesi europei che hanno già adottato misure simili. “La Costituzione, la legge italiana e lo Statuto regionale prevedono la tutela dell’ambiente, della biodiversità e il rispetto degli animali” ha dichiarato Paladini, sottolineando le difficili ... 🔗ilgiorno.it

Papa Francesco tra conti in rosso e riforme non finite: i dossier che attendono il nuovo Pontefice - L'eredità di Papa Francesco sembrerebbe pesare particolarmente sulle spalle del Conclave. A preoccupare sono i dossier aperti e mai chiusi da Bergoglio, così come la situazione delle casse del Vaticano. Appena eletto, il Pontefice enunciò la mala gestione delle finanze nello Stato, eppure dopo 12 anni la situazione non sembra essere migliorata L'articolo Papa Francesco tra conti in rosso e riforme non finite: i dossier che attendono il nuovo Pontefice proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Università Tor Vergata: inapplicate quattro sentenze su concorso contestato, le precisazioni del Prof. Enrico Finazzi Agrò - L’Università di Roma Tor Vergata continua ad ignorare le sentenze che impongono la ripetizione del concorso di Urologia del Dipartimento di Scienze chirurgiche. I giudici amministrativi hanno annullato il concorso in ben quattro occasioni, stabilendo che la valutazione dei titoli fosse stata condotta in modo illegittimo. I fatti sul concorso contestato all’Università Tor Vergata Il […] The post Università Tor Vergata: inapplicate quattro sentenze su concorso contestato, le precisazioni del Prof. 🔗scuolalink.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sentenze ingiuste e riforme giuste: lunedì a Caserta il dibattito sul libro dedicato al processo a Mario Landolfi; Leggi ingiuste da rispettare. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Norme anti-Covid «ingiuste», giudice stabilisce che i cittadini devono essere risarciti con 10 euro: le motivazioni della sentenza - I cittadini devono essere risarciti con 10 euro per «danno non patrimoniale» a causa delle norme anti-Covid considerate «ingiuste». È il senso di una sentenza con cui un giudice di pace di ... 🔗msn.com