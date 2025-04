Firmato un accordo preliminare di pace tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda

Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda, attraverso i rispettivi ministri degli Esteri, hanno Firmato un documento nel quale i due Paesi s’impegnano a rispettare la reciproca sovranità per raggiungere un accordo di pace entro il 2 maggio. L’intesa è stata raggiunta a Washington, negli Stati Uniti, alla presenza di Marco Rubio, segretario di Stato degli USA.Non sono ancora noti i dettagli dell’incontro, e cosa prevederà il documento definitivo, né in che misura influenzerà il destino delle due nazioni. Nel pre-accordo di venerdì, tuttavia, ci sono varie clausole per investimenti e sfruttamenti minerari che riguardano entrambi i Paesi e gli stessi Stati Uniti.pace tra Congo e Ruanda: l’incognita M23Ago della bilancia in questa situazione sarà anche la milizia M23. In quesi ultimi mesi, l’organizzazione militare ha espugnato molte città Congolesi, spingendo migliaia di civili a scappare, abbandonando le proprie abitazioni. Metropolitanmagazine.it - Firmato un accordo preliminare di pace tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda Leggi su Metropolitanmagazine.it Ladele il, attraverso i rispettivi ministri degli Esteri, hannoun documento nel quale i due Paesi s’impegnano a rispettare la reciproca sovranità per raggiungere undientro il 2 maggio. L’intesa è stata raggiunta a Washington, negli Stati Uniti, alla presenza di Marco Rubio, segretario di Stato degli USA.Non sono ancora noti i dettagli dell’incontro, e cosa prevederà il documento definitivo, né in che misura influenzerà il destino delle due nazioni. Nel pre-di venerdì, tuttavia, ci sono varie clausole per investimenti e sfruttamenti minerari che riguardano entrambi i Paesi e gli stessi Stati Uniti.tra: l’incognita M23Ago della bilancia in questa situazione sarà anche la milizia M23. In quesi ultimi mesi, l’organizzazione militare ha espugnato molte cittàlesi, spingendo migliaia di civili a scappare, abbandonando le proprie abitazioni.

