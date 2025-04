L’Ocean Viking cara al Pd salva 59 migranti in mare ma guarda caso lascia scappare a tutta velocità lo scafista…

mare, esausti, alcuni in ipotermia: tutti, in 59, tranne lo scafista che li ha condotti fino alla Ocean Viking, la barca della Ong Sos Méditerranée che va in cerca di migranti del Mediterraneo e li trova. Ma non trova mai il modo di fermare chi glieli porta, gli scafisti, che ancora una volta, ieri, se la sono dati a gambe, anzi, a barca, a tutta velocità, in stile “taxi del mare”.Ocean Viking, salvataggio con il “grazie” dello scafistaTra i 59 migranti salvati nelle acque internazionali di fronte alla Libia, dalla Ocean Viking, ci sono una donna e 10 minori soli. La nave aveva avvistato una barca in vetroresina stracarica nella Sar libica. “Nessun naufrago – spiega l’ong – aveva il giubbotto di salvataggio. Finito il soccorso, un conducente col volto coperto ha lasciato la scena ad alta velocità. Secoloditalia.it - L’Ocean Viking cara al Pd salva 59 migranti in mare ma (guarda caso) lascia scappare a tutta velocità lo scafista… Leggi su Secoloditalia.it In salvo, strappati alle onde del, esausti, alcuni in ipotermia: tutti, in 59, tranne lo scafista che li ha condotti fino alla Ocean, la barca della Ong Sos Méditerranée che va in cerca didel Mediterraneo e li trova. Ma non trova mai il modo di ferchi glieli porta, gli scafisti, che ancora una volta, ieri, se la sono dati a gambe, anzi, a barca, a, in stile “taxi del”.Oceantaggio con il “grazie” dello scafistaTra i 59ti nelle acque internazionali di fronte alla Libia, dalla Ocean, ci sono una donna e 10 minori soli. La nave aveva avvistato una barca in vetroresina stracarica nella Sar libica. “Nessun naufrago – spiega l’ong – aveva il giubbotto ditaggio. Finito il soccorso, un conducente col volto coperto hato la scena ad alta

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sentenza Diciotti, il governo tira dritto. Ocean Viking spedita a Ravenna con 25 naufraghi a bordo - Per Sea Eye4 il porto sicuro è cambiato tre volte in poche ore. Adesso dovranno arrivare a Vibo Valentia. “Ci vorranno 30 ore, per Pozzallo sarebbero state solo 11” 🔗repubblica.it

Ocean Viking, quarta volta. Il totale ora è di 15 navi e 1824 persone a bordo - L’arrivo della Ocean Viking di ieri è il quindicesimo sbarco di migranti al porto di Marina dal 2023 a oggi. Fu proprio la Ocean Viking di Sos Mediterranee la prima nave a inaugurare gli arrivi nello scalo apuano, il 30 gennaio 2023, con 95 persone a bordo. A seguire fu quindi la volta, il 19 aprile e il 5 giugno 2023, della Life Support di Emergency rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo mentre, il 7 e 19 luglio 2023, toccò alla Geo Barents di Medici senza frontiere, che arrivò invece con 196 e 214 persone. 🔗lanazione.it

Migranti, la Ocean Viking attracca al porto di Livorno: 112 persone a bordo, fra cui una donna incinta e 10 minori non accompagnati - La nave della Ong ha portato in salvo 112 persone, salvate nelle acque Sar libiche nei giorni scorsi. Al porto di Livorno le procedure di accoglienza e di identificazione L'articolo Migranti, la Ocean Viking attracca al porto di Livorno: 112 persone a bordo, fra cui una donna incinta e 10 minori non accompagnati proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Ocean Viking cara al Pd salva 59 migranti in mare ma (guarda caso) lascia scappare a tutta velocità lo scafista.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ocean Viking, salvati 59 migranti: tra loro anche 10 minori - PALERMO – La nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee ha salvato 59 persone, tra cui una donna e 10 minori. I naufraghi si trovavano a bordo di una barca in vetroresina stracarica in zona Sar ... 🔗livesicilia.it

La sinistra in pellegrinaggio sulla nave Ocean Viking. E sulla lista dei Paesi sicuri il Pd diventa anti-europeo - La passerella di Orfini e Majorino a sostegno della ong Sos Méditerranée. I dem bocciano la linea della Ue: "Lesi i diritti dei migranti" ... 🔗msn.com